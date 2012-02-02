Техническая готовность корвета «Гремящий» достигает 65%

Российский корвет нового поколения "Гремящий" практически готов к запуску на воду.

Представитель судостроительного завода “Северная верфь” рассказал о том, что корвет “Гремящий” готов на 65%. Сейчас ведутся достроичные работы на объекте: завершается электромонтаж средств вооружения и спецоборудования. Также зашиваются каюты и монтируются системы хозяйственно-бытовых сточных вод, гидравлики и кондиционирования воздуха.

Известно, что основной задачей корвета будет обнаружение и уничтожение вражеских подводных лодок и водных объектов. С палубы нашего судна возможна высадка десанта. На корабле установлено артиллерийское, ракетное, противолодочное, гидроакустическое и радиолокационное оборудование. Дополнительно “Гремящий” сможет сопровождать другие корабли и охранять прибрежную зону. Также корвет располагает ангаром для вертолета.

Экипаж будет размещен на судне весной 2018 года. Вместимость корвета будет составлять 99 человек на борту судна. Дальность плавания “Гремящего”рассчитывается на 3500 миль.