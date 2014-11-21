Тарасюк стал новым главным тренером женского "Зенита"

Петербургский специалист, ранее работавший с молодежью клуба и возглавлявший московское "Чертаново", вернулся в Северную столицу.

Футбольный клуб "Зенит" представил нового главного тренера своей женской команды. Им стал 37-летний петербургский специалист Алексей Тарасюк, который сменил на этом посту Антона Соколова, сообщает пресс-служба клуба.

Тарасюк является воспитанником петербургской тренерской школы. Он начал карьеру в 17 лет, работал с командами "Звезда В.О.", "Автово" и "Зенит-Автово", а в 2019 году был признан лучшим тренером детско-юношеских команд Петербурга. В структуре "Зенита" он уже работал в 2022-2023 годах старшим тренером женской молодёжной команды, с которой завоевал серебряные медали Молодёжной лиги.

В прошлом году тренер возглавил московское "Чертаново", выступавшее в Суперлиге, а теперь вернулся в Петербург, чтобы возглавить основной состав. "Мы сделаем всё, чтобы "Зенит" стал чемпионом, и мы добивались хороших результатов при хорошей игре", — заявил Тарасюк, отметив, что каждому игроку уже направлен индивидуальный план работы. Женская команда "Зенита" была создана в 2020 году и выступает в российской Суперлиге.

Фото: Telegram / "Зенит"