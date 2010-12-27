В аэропорту Петербурга изъяли крупную партию поддельной "Виагры"

Лекарственные препараты имели сомнительную дозировку и качество состава.

На Пулковской таможне в Санкт-Петербурге задержали партию контрафактных таблеток для повышения потенции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как стало известно, сотрудники таможни нашли 14 посылок с препаратами индийского производства. Всего изъяли 5,5 тыс. таблеток белого, желтого и голубого цветов под маркой "Tadadel", "Delgra" и "Lovevitra", похожих на лекарственные препараты "ВИАГРА" и "СИАЛИС".

В ведомстве сообщили, что лекарственные препараты имели сомнительную дозировку и качество состава. Отмечается, они не имеют никакой лечебной ценности и могли оказаться опасными для здоровья.

В пресс-службе таможни уточнили, что таблетки, повышающие мужскую потенцию, являются лидерами среди заказов через интернет-сайты товаров с признаками контрафактности.

Фото: sztu.customs.ru