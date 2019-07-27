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Назван ТОП-10 самых экологичных автомобилей в России

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В РФ зарегистрировано 264 000 автомобилей с высшим экологическим классом.

В субботу, 27 июля, эксперты подсчитали количество автомобилей с высшим экологическим классом. По данным специалистов "Автостат Инфо" в РФ зарегистрировано 264 000 автомобилей, это 0,6% от всего автопарка страны.

Так, лидирующую позицию  занял Mercedes-Benz (134 200 ед.). На второй строчке оказалось BMW (38 000 ед.), а тройку лидеров замкнуло Audi (27 200 ед.). На четвертом и пятом местах оказались расположились Skoda, на которой ездят  22 800 человек и Porsche (12 200 ед.).

Также в рейтинг попали   Land Rover (10,6 тыс. шт.), Jaguar (5,4 тыс. шт.), Nissan (2,8 тыс. шт.), Mitsubishi (2,8 тыс. шт.) и Smart (2 тыс. шт.). 

Фото: открытые источники 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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