Отмечено, что ответы подготовлены по официальной информации, размещенной на сайте министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) разместил на своем официальном портале ответы на вопросы, поступающие на "горячую линию". Отмечено, что ответы подготовлены по официальной информации, размещенной на сайте министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации www.mnr.gov.ru.

Приводим публикацию полностью:

1. Где можно оплатить квитанции?

В любом отделении Почты России, Сбербанке, в кассах приема коммунальных платежей.

2. Может ли собственник отказаться от заключения договора с региональным оператором?

Нет, не может. Об этом говорится в №89-ФЗ и в Жилищном кодексе.

В соответствии со статьёй 24.7 Закона № 89-ФЗ все собственники ТКО обязаны заключить договор с регоператором, в зоне деятельности которого образуются отходы и находятся места их накопления.

Часть 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации говорит о том, что собственник жилья обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с региональным оператором.

3. Кто отвечает за обустройство контейнерных площадок?

В России приняты Правила обустройства мест накопления ТКО (Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 №1039). В них определено, что обязанность по созданию площадок для накопления отходов лежит на органах местного самоуправления, исключая случаи, когда за это ответственны другие лица. Документ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Реестры мест (площадок) накопления ТКО, создаваемых в муниципальных образованиях, должны содержать данные о местонахождении и схеме размещения площадок, их технических характеристиках (площадь, количество контейнеров и их объем), о собственниках (юрлица, ИП, физлица) и источниках образования отходов, которые складируются на каждой площадке. Реестры должны быть размещены в открытом доступе на официальных сайтах муниципалитетов, а если у органа местного самоуправления таковых нет, то – на порталах субъектов РФ.

4. Я не заключил договор с региональным оператором, почему я должен платить?

Договор на оказание услуги по сбору, транспортированию, обработке и захоронению ТКО с региональным оператором обязаны заключить все жители. Он носит характер публичной оферты. Его проект размещается на сайте компании. Заключить договор можно также в офисе регионального оператора.

В соответствии с Правилами обращения с ТКО если потребитель не направил регоператору заявку и документы, то договор на оказание услуг считается заключенным и вступает в силу на 16-й рабочий день после публикации на официальном сайте регоператора.

5. Будут ли льготы по оплате услуги по сбору и вывозу мусора? Куда обращаться, чтобы их получить?

Плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами будет учитываться при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям с низкими доходами (малоимущим). Для получения компенсации необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства.

6. Если у дома не выбран способ управления: кто отвечает за контейнерные площадки?

В такой ситуации за создание и содержание контейнерных площадок отвечает собственник земельного участка, на котором она расположена. Также с 1 января 2019 выполнение этой функции относится к полномочиям органов местного самоуправления.

А вот если собственники определили способ управления МКД, то за организацию, создание и содержание контейнерных площадок отвечает управляющая организация (или иная организация, которая управляет МКД).

7. За что в новой системе обращения с ТКО отвечают управляющие компании?

Управляющие организации возложена обязанность убирать контейнерные площадки.

Кроме того, по решению общего собрания жильцов они могут от имени собственников заключать договоры с регоператором на оказание коммунальной услуги по обращению с отходами, а также приобретать контейнеры.

8. Почему увеличилась плата за мусор?

Правильнее говорить о выделении данного платежа из общей строки жилищах услуг и появления строки для владельцев индивидуального жилищного фонда. При этом ранее взимаемая плата за обращение с ТКО будет исключена из состава жилищных услуг, что позволит исключить двойную оплату населением одних и тех же услуг.

С 2019 года плата за обращение с ТКО становится коммунальной услугой (как отопление, водоснабжение, электричество), и поэтому на нее распространяются все требования, применяемые к коммунальным услугам (осуществляется индексация, услуга регулируется специальными правилами формирования стоимости и пр.)

Напомним, что у регионов есть право вводить субсидии на плату за обращение с отходами для определенной категории граждан (малоимущие и т.п.).

9. Должны ли заключать договор на вывоз ТКО садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан?

Да. Заключить договор с регоператором обязаны все организации, у которых образуются твердые коммунальные отходы.

10. Я являюсь собственником двух квартир, но живу только в одной. Почему я должен платить за обе?

Тарифы утверждает региональный орган тарифного регулирования, а порядок оплаты – Жилищный кодекс и Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 (далее — Правила № 354).

В соответствии с этими правилами и ЖК, если у собственника несколько квартир или домов, то он должен оплачивать услугу по всем адресам, а не только там, где проживает.

При этом можно сделать перерасчёт. Например, если человек находился в отъезде. В этом случае регоператору предоставляется справка с места пребывания и заявление с просьбой о перерасчете стоимости за период отсутствия по месту регистрации. В квитанции следующего месяца будет сумма с учетом этого вычета.

Кроме того, перерасчёт возможен, если члены семей собственников жилья учатся или работают в других городах. При заключении договора с регоператором по обращению с ТКО нужно предоставить документ, подтверждающий, что зарегистрированный в доме или квартире человек проживает в другом месте. Это может быть документ о регистрации по факту временного пребывания, справка из учебного заведения. Полный перечень таких документов – в постановлении Правительства РФ № 354.

В то же время при начислении платы за обращение с ТКО, исходя из общей площади жилого помещения, перерасчет сделать нельзя. Законодательством Российской Федерации такой порядок не установлен.

11. Куда обращаться в случаях, когда некорректно выставлены квитанции?

Если плата за вывоз и утилизацию ТКО начислена неправильно, то вы можете обратиться в офис регионального оператора. Для корректировки необходимо предоставить подтверждающие документы. Например, если в квартире прописан один человек, а плата выставлена за двух, то нужно предоставить справку о количестве прописанных.

Также в каждом регионе действуют "горячие линии" по вопросам запуска реформы по обращению с ТКО.

12. Будут ли вывезены несанкционированные свалки, и что для этого требуется?

Региональный оператор обязан заниматься ликвидацией несанкционированных свалок. После поступления информации о несанкционированной свалке, представители регоператора выезжают на место, составляют акт, фотографируют и определяют координаты. Затем собственнику земельного участка направляется уведомление. Если собственник не ликвидирует свалку собственными силами в течение 30 дней, то региональный оператор обязан убрать ее собственными силами с последующим взысканием расходов в судебном порядке.

Для общей информации:

1. Какие отходы отнесены к твердым коммунальным отходам (далее – ТКО), обращение с которыми должно осуществляться региональным оператором по обращению с ТКО?

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" ТКО — отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Особенности регулирования обращения с ТКО установлены статьями 24.6-24.13 Закона № 89-ФЗ.

В соответствии с пунктом 4 статьи 24.7 Закона № 89-ФЗ собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления.

Юридические лица, в результате деятельности которых образуются ТКО, вправе отказаться от заключения договора с региональным оператором в случае наличия в их собственности или на ином законном основании объекта размещения отходов, расположенного в границах земельного участка, на территории которого образуются такие твердые коммунальные отходы, или на смежном земельном участке по отношению к земельному участку, на территории которого образуются такие ТКО.

Условием образования ТКО является смешение различных материалов и изделий, при утрате ими потребительских свойств, что обуславливает схожесть компонентного состава видов отходов, относящихся к ТКО, вне зависимости от источника образования, и агрегатное состояние "смесь материалов и изделий". Условия образования ТКО обуславливают также особенность их удаления, которое осуществляется в настоящее время, в основном, путем захоронения, в ряде случаев с предварительной сортировкой. Виды отходов, отнесенные к ТКО, относятся к IV или V классу опасности в силу того, что в составе присутствуют в основном отходы материалов и изделий, отнесенных к IV и/или V классу опасности.

В соответствии с ФККО, утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 в тип "Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению" (код 7 30 000 00 00 0) включены следующие группы, включающие виды отходов, относящиеся к твердым коммунальным отходам:

7 31 100 00 00 0 Отходы из жилищ;

7 31 200 00 00 0 Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым коммунальным отходам;

7 31 300 00 00 0 Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным отходам;

7 33 100 00 00 0 Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам;

7 34 100 00 00 0 Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к твердым коммунальным отходам;

7 34 200 00 00 0 Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящийся к твердым коммунальным отходам;

7 34 900 00 00 0 Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся к твердым коммунальным отходам;

7 35 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к твердым коммунальным отходам;

7 36 200 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания, относящиеся к твердым коммунальным отходам;

7 36 400 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки помещений организаций, оказывающих социальные услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам

7 37 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам

7 39 400 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами, относящиеся к твердым коммунальным отходам.

Приказом Росприроднадзора от 28.11.2017 № 566 "О внесении изменений в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2018 № 49762) выделена еще одна группа видов отходов, относящихся к ТКО:

7 41 119 00 00 0 Остатки сортировки твердых коммунальных отходов, отнесенные к ТКО.

Вместе с тем хозяйствующий субъект самостоятельно определяет перечень отходов, образующихся в процессе осуществляемой им хозяйственной или иной деятельности.

2. Должен ли собственник нежилых помещений в многоквартирном доме заключать договор с региональным оператором?

Согласно пункту 148 (1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах (далее – МКД) и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила № 354), собственник нежилого помещения в МКД в целях обеспечения обращения с ТКО заключает договор на оказание услуг по обращению с ТКО непосредственно с региональным оператором по обращению с ТКО. Указанный договор заключается в порядке и в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления.

При этом собственник нежилого помещения в МКД обязан предоставлять управляющей организации, товариществу или кооперативу МКД, в котором расположено нежилое помещение собственника, данные об объемах коммунальной услуги по обращению с ТКО, потребленной за расчетный период по указанному договору, в течение 3 рабочих дней со дня получения от них запроса.

Одновременно управляющая организация, товарищество, кооператив предоставляют региональному оператору по обращению с ТКО, оказывающему коммунальную услугу по обращению с ТКО, сведения о собственниках нежилых помещений в МКД, а также направляют уведомления собственникам нежилых помещений в МКД о необходимости заключения договоров на оказание услуг по обращению с ТКО непосредственно с региональным оператором.

В данном случае законодательством Российской Федерации однозначно определено, что собственник нежилого помещения в МКД заключает договор на оказание услуг по обращению с ТКО непосредственно с региональным оператором.

3. Как определяются категории нормативов накопления ТКО?

В соответствии со статьей 6 Закона № 89-ФЗ к полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами относится установление нормативов накопления ТКО.

Согласно пунктам 13, 14 Правил № 269, норматив определяется исходя из данных о массе и объеме отходов и выражается в количественных показателях массы и объема на одну расчетную единицу соответственно. В свою очередь, расчетные единицы определяются по каждой категории объектов уполномоченным органом.

Нормативы могут устанавливаться дифференцированно в отношении:

— территорий субъекта Российской Федерации — муниципальных образований (групп муниципальных образований) и зон деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами;

— категорий потребителей услуги по обращению с отходами — физических и юридических лиц;

— категорий объектов, на которых образуются отходы;

— видов и групп отходов, а также групп однородных отходов.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации каждый субъект Российской Федерации самостоятельно определяет категории нормативов накопления ТКО.

4. Вопрос в части установления нормативов накопления ТКО, если в методических рекомендациях объекты нормирования не указаны.

Нормативы определяются в соответствии с Правилами определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 269 (далее – Правила № 269).

Нормативы устанавливаются органами исполнительной власти субъекта РФ или органами местного самоуправления поселений или городских округов (в случае наделения их соответствующими полномочиями законом субъекта РФ В соответствии ФЗ-486 от 28.12.2016 о внесении изменения в ФЗ-89 "Об отходах производства и потребления" и в ФЗ-458 в течение 2017 года субъекты РФ должны были завершить работу по разработке и установлению нормативов накопления твердых коммунальных отходов с учетом четырех сезонов.

Норматив накопления ТКО — среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

В соответствии с требованиями федерального законодательства, согласно Правилам определения нормативов накопления ТКО, утвержденным ПП-269 от 04.04.2016 и Методическим рекомендациям, утвержденным Приказом-524/пр от 28.07.2016 Минстроя России, нормативы устанавливаются на основании замеров отходов, проводимых в течение 7 дней непрерывно для каждого сезона года (зима, весна, лето, осень).

Нормативы могут устанавливаться дифференцировано по численности населения, проживающего в поселении/городском округе, по категориям потребителей, а также по категориям объектов.

В аналитических целях для сопоставимости значений нормативов накопления ТКО субъектов РФ эксперты использовали значения нормативов, установленных для индивидуальных и многоквартирных домов.

Нормативы накопления ТКО в субъектах РФ различаются по форматам исходных данных: в одних субъектах РФ нормативы накопления устанавливаются исходя из расчета на одного человека, в других – исходя из расчета на квадратный метр, в-третьих — возможны оба случая. Кроме того, в некоторых субъектах РФ нормы накопления установлены для всей территории субъекта, а в некоторых – устанавливаются отдельно для каждого из городов, вплоть до самого небольшого муниципального района. Есть случаи, когда нормативы накопления в разных субъектах РФ указаны в различных единицах измерения. Аналогичная ситуация выявлена в случае анализа единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с ТКО. Нормативы накопления ТКО устанавливаются в м3 или кг на расчетную единицу. Расчетной единицей является один проживающий или 1 кв. м общей площади.

В большинстве субъектов РФ расчетной единицей норматива накопления является один проживающий.

В перспективе нормативы должны быть откорректированы с учетом работы новой системы обращения с отходами и реального (более точно) понимания объектов образования отходов, которые на сегодняшний день в стране отсутствуют, так как данная работа раньше не велась.

5. В соответствии с каким нормативно-правовым актом необходимо ввести учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов?

Согласно пункту 4 Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 № 505 (далее – Правила № 505), в целях сопоставления объема и массы ТКО определяется средняя плотность ТКО, рассчитываемая как отношение объема ТКО, принятых от собственников ТКО (без учета ТКО, коммерческий учет которых осуществляется исходя из их массы), к массе таких отходов, переданных на объекты обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов за последний истекший календарный год, а при отсутствии таких данных — как отношение установленного годового норматива накопления в объемных показателях к годовому нормативу накопления по массе (далее — средняя плотность ТКО).

Правилами № 505 вводится понятие "средняя плотность ТКО" в целях соотнесения объема и массы ТКО в связи с разными подходами ведения учета образованных ТКО и переданных в дальнейшем на объекты обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения.

Средняя плотность ТКО свидетельствует о количестве единиц объема ТКО в 1 единице массы ТКО, то есть определяется коэффициент соотношения между величинами.

На основании изложенного, с учетом действующего законодательства среднюю плотность ТКО следует определять в соответствии с Правилами № 505.

6. Должен ли региональный оператор обеспечивать вывоз отходов, образующихся при содержании зеленых насаждений?

Зачастую понятие ТКО используется применительно к отходам, образующимся при содержании зеленых насаждений, в том числе на придомовой территории МКД и жилых домов (опиловка древесно-кустарниковой растительности, покос травы, отходы сельскохозяйственных культур при уборке приусадебных участков, отходы опавшей листвы в период листопада и т.п.), что не соответствует определению ТКО согласно Закону № 89-ФЗ по основному признаку как отходов, образующихся в жилых помещениях.

Обращение с такими видами отходов должно осуществляться на основании отдельных договоров; оно не относится к коммунальной услуге по обращению с ТКО, оказываемой региональным оператором.

Региональные операторы в рамках установленного единого тарифа на услугу регионального оператора обеспечивают обращение с ТКО, которые соответствует понятийному аппарату Закона № 89-ФЗ, а также учтены в нормативах накопления ТКО – отходы, образующиеся при уборке придомовой территории.

Таким образом, законодательством Российской Федерации не запрещено обеспечение обращения региональным оператором с иными видами отходов, однако оно должно осуществляться по нерегулируемой цене (не за счет единого тарифа на услугу регионального оператора).

7. Как определяется порядок платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО?

С учетом положений жилищного законодательства, в том числе Правил № 354, субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно определять порядок оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО (пункт 148 (30) Правил № 354).

В случае принятия органом государственной власти субъекта Российской Федерации решения об осуществлении потребителями оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО, исходя из общей площади жилого помещения, то в качестве расчетной единицы для домовладений принимается норматив накопления ТКО на 1 кв.м. общей площади жилого помещения.

В случае если размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО определяется исходя из количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении, то в качестве расчетной единицы для домовладений принимается норматив накопления ТКО на 1 проживающего в жилом помещении.

Формулы для расчета платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, которые определены в приложении № 2 к Правилам № 354, применяются в зависимости от принятого в субъекте Российской Федерации порядка оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО.

При этом следует отметить, что согласно положениям статьи 24.10 Закона № 89-ФЗ, объем и (или) масса ТКО определяются исходя из нормативов накопления ТКО в случаях, определенных Правительством Российской Федерации. Указанные случаи установлены Правилами № 505.

Согласно пункту 6 Правил № 505 в целях осуществления расчетов с собственниками ТКО коммерческий учет ТКО осуществляется в соответствии с подпунктом "а" пункта 5 Правил № 505, согласно которому коммерческий учет ТКО осуществляется расчетным путем исходя из:

нормативов накопления ТКО, выраженных в количественных показателях объема;

количества и объема контейнеров для накопления ТКО, установленных в местах накопления ТКО.

Положения в части коммерческого учета ТКО применительно к собственникам жилых помещений (жилой дом, квартира) уточняются в Правилах № 354.

Согласно пункту 148 (30) Правил № 354 в отношении потребителей в жилых помещениях (жилой дом, квартира) коммерческий учет ТКО осуществляется расчетным путем исходя из нормативов накопления ТКО, выраженных в количественных показателях объема, а в случае если введено раздельное накопление сортированных ТКО — расчетным путем исходя из количества и объема контейнеров для накопления ТКО, установленных в местах накопления ТКО.

При этом раздельное накопление сортированных ТКО следует считать организованным в случае утверждения органом государственной власти субъекта Российской Федерации порядка раздельного накопления ТКО и фактического выполнения потребителями разделения ТКО по установленным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации видам отходов и складирование сортированных ТКО в отдельных контейнерах для соответствующих видов ТКО.

8. Можно ли отнести отходы строительных материалов на гипсовой основе, отходы затвердевших строительных смесей и линолеумов, полимерных плиток к крупногабаритным отходам?

В соответствии с ФККО, утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, отходы из жилищ крупногабаритные (7 31 110 02 21 5) в составе вида отходов "Отходы из жилищ" (7 31 100 00 00 0) относятся к подтипу "Отходы коммунальные твердые" (7 31 000 00 00 0).

В соответствии с пунктом 2 Правил обращения с ТКО, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156, "крупногабаритные отходы" — ТКО (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.

В соответствии с Методическими рекомендации по защите прав участников реконструкции жилых домов различных форм собственности, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 10.11.1998 № 8, текущий ремонт здания — комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению неисправностей (восстановлению работоспособности) элементов здания и поддержанию эксплуатационных показателей.

Вместе с тем группы отходов "Отходы строительных материалов на гипсовой основе (панели и плиты для перегородок, гипсокартонные листы, вент-блоки)" (8 24 100 00 00 0), "Отходы затвердевших строительных смесей прочих" (8 24 910 00 00 0) и "Отходы линолеумов, полимерных плиток" (8 27 100 00 00 0) относятся к типу "Отходы строительства зданий, сооружений" (8 20 000 00 00 0).

Положениями пункта 13 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации строительство определено как создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

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Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО