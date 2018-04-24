Свердловская набережная может стать Полюстровской

На сайте Комитета по культуре Петербурга появился проект переименования набережной, который будет находиться в открытом для всех пользователей доступе до 7 мая. Это сделано для того, чтобы жители смогли внести свои поправки и предложения.

В Петербурге снова встал вопрос о возвращении исторического названия Сверловской набережной, которая находился на правом берегу Нева. "Петербургский дневник" рассказал, что с переименованием участка вышла заминка, так как набережная за десятилетия успела расшириться.

Ранее Сверловская набережная носила название Полюстровской, однако так называлась только одна часть от Арсенальной улицы до Пискаревского проспекта. Участок дороги открыли в 1887 год, а в 1924-м именем соратника Ленина, Сверлова, назвали завод. Позже этой фамилией стали называть и набережную. Только вот с этого времени дорога стала длительностью до Охты.

Ранее на заседании Топонимической комиссии разгорелись жаркие споры, которые продолжались два года. Комитет по культуре СПб подготовил постановления, которые размещены на сайте до 7 мая для ознакомления и предложений граждан. В пресс-службе комитета отмечают, что переименование набережной все еще находится под вопросом. Проект должен пройти ряд согласований и отправиться на подпись к Губернатору. Сам Полтавченко ранее заявил, что готов поддержать инициативу, так как улица не имеет никакого отношения к Сверлову, а название получила от минеральной воды "Полюстрово".

Фото: Google maps