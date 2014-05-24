Сунак признал, что британцы недовольны политической системой страны

Британский премьер рассказал об усталости британцев от местных политиков.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал факт того, что жители Соединенного королевства недовольны тем, как функционирует политическая система страны. Соответствующее заявление политика прозвучало в рамках его выступления на ежегодном съезде правящей Консервативной партии. Глава местного правительства заметил, что в ходе работы встречается и общается с множеством вдохновляющих людей по всему государству.

Существует неоспоримое ощущение, что политика просто-напросто не работает так, как должна. Чувство, что Вестминстер - это сломанная система… Это не злость, это усталость от политики... ничего никогда не меняется. Риши Сунак, премьер-министр Британии

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Фото и видео: YouTube / Sky News