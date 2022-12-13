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Великобритания запретит импорт российских алмазов и металлов

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Риши Сунак рассказал, что меры давления на Россию официально будут введены позже.

Британское правительство вводит запрет на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, а также алмазов из РФ. Соответствующее заявление распространено официальным заявлением от  канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака. Также чиновник рассказал о новых ограничениях в адрес Москвы на полях саммита G7. Эксперт пояснил, что весной прошлого года в Лондоне уже вводили санкции в отношении компании "Алроса", а алмазы из России получилось обложить дополнительными тарифами в размере 35%. Также страна вводит рестрикции по 86 физическим лицам и организациям оборонно-промышленного комплекса РФ.

Мы на законодательном уровне запретим импорт российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, основываясь на действующих запретах в отношении российского железа и стали...

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании

Британский вице-премьер Доминик Рааб подал в отставку после обвинений в неподобающем поведении.

Фото и видео: Sky News

Теги: алмазы, великобритания, импорт, риши сунак
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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