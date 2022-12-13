Великобритания запретит импорт российских алмазов и металлов

Риши Сунак рассказал, что меры давления на Россию официально будут введены позже.

Британское правительство вводит запрет на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, а также алмазов из РФ. Соответствующее заявление распространено официальным заявлением от канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака. Также чиновник рассказал о новых ограничениях в адрес Москвы на полях саммита G7. Эксперт пояснил, что весной прошлого года в Лондоне уже вводили санкции в отношении компании "Алроса", а алмазы из России получилось обложить дополнительными тарифами в размере 35%. Также страна вводит рестрикции по 86 физическим лицам и организациям оборонно-промышленного комплекса РФ.

Мы на законодательном уровне запретим импорт российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, основываясь на действующих запретах в отношении российского железа и стали... Риши Сунак, премьер-министр Великобритании

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Фото и видео: Sky News