Британский вице-премьер Доминик Рааб подал в отставку после обвинений в неподобающем поведении

Чиновник выразил готовность уйти с занимаемого должностного поста.

Вице-премьер Великобритании и по совместительству министр юстиции Доминик Рааб пообещал в эфире местного телеканала Sky News уйти в отставку в том случае, если по результатам независимого расследования будут подтверждены факты его неподобающего поведения. Таким образом чиновник ответил на вопрос ведущих программы. Напомним, что в декабре 2022 года телеканал Sky News со ссылкой на представителя британского премьер-министра Риши Сунака сообщил о том, что на Доминика Рааба было подано еще пять жалоб в связи с буллингом на других сотрудников. В ноябре прошлого года Сунак одобрил запрос Доминика Рааба на проведение расследования официальных жалоб. В тот момент их было всего три.

Рааб поддержал кандидатуру Сунака на пост премьера Британии.

Фото и видео: YouTube / Sky News