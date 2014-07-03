Рааб поддержал кандидатуру Сунака на пост премьера Британии

Вице-премьер решил выступить в поддержку экс-министра по финансам.

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб поддержал кандидатуру бывшего министра финансов Риши Сунака на выборах на пост премьер-министра Соединенного королевства. Чиновник выступил на предвыборной кампании Сунака. Трансляция с мероприятия велась в социальных сетях.

Я знаю, что Риши обладает всеми качествами, чтобы обеспечить лидерство, необходимое для того, чтобы провести страну через сложную экономическую ситуацию. Доминик Рааб, вице-премьер Британии

Напомним, что британский вице-премьер Доминик Рааб ранее заявил о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру на роль нового лидера Консервативной партии страны.

Джонсон заявил, что никого не будет поддерживать в борьбе за пост премьера Британии.

Фото и видео: YouTube / The Independent