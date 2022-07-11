Джонсон заявил, что никого не будет поддерживать в борьбе за пост премьера Британии

По его словам, он не хочет навредить чьим-либо шансам своей поддержкой.

Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что никого не будет поддерживать в борьбе за пост нового главы правительства. Об этом он заявил в интервью Sky News.

Джонсон отметил, что не хотел бы говорить о набирающей обороте гонке за место британского премьера. Он также добавил, что не хочет навредить чьим-либо шансам своей поддержкой.

Я должен сконцентрироваться ближайшие дни и недели на своей работе. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Ранее экс-глава Минобороны Британии объявила о выдвижении на пост премьера.

Видео: Sky News