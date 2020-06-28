Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса

В 2017 года глава Роснано заявил, что у него украли имущества на 3 млрд рублей.

Дело о краже имущества из жилого комплекса Анатолия Чубайса вернули в прокуратуру. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела.

Надзорное ведомство должно устранить допущенные в деле нарушения. В частности, речь идет о конкретизации имущества, которое в указано "обезличено". Это по мнению адвокатов лишает подсудимых возможности полноценно защищаться.

Напомним, что Чубайс обратился в суд в 2017 года. В своем заявлении Глава Роснано указал, что из жилого комплекса в деревне Переделки похитили имущества на 3 миллиарда рублей. Во время следствия ущерб снизился до 70 миллионов. Фигурантами дела стали четыре человека - бывший партнер Чубайса Илья Сучков, бывший член федерального политического совета Партии народной свободы ("Парнас") Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП "Аргус" Алексей Уляхин. Все они находятся под домашним арестом. Вину никто не признает.

Видео: YouTube / Delyagin TV