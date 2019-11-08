В Москве приговорили членов ярославской ячейки ИГ

Преступников задержали в мае прошлого года.

В пятницу, 8 октября, в Москве военный суд отправил за решетку участников созданной в Ярославской области ячейки ИГ (запрещена в РФ). Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Ярославской области.

Следствием установлено, что подсудимые связались с террористами "с помощью мессенджера Telegram" и запланировали теракт в одном из российских регионов. Реализовать преступный замысел им не удалось, мужчин задержали 3 мая 2018 года.

Судья приговорил участников террористической группы к лишению свободы на сроки от 9 до 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Видео: YouTube/ЦОС ФСБ