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В Москве приговорили членов ярославской ячейки ИГ

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Преступников задержали в мае прошлого года.

В пятницу, 8 октября, в Москве военный суд отправил за решетку участников созданной в Ярославской области ячейки ИГ (запрещена в РФ). Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Ярославской области. 

Следствием установлено, что подсудимые связались с террористами  "с помощью мессенджера Telegram"  и запланировали теракт в одном из российских регионов. Реализовать преступный замысел им не удалось, мужчин задержали 3 мая 2018 года. 

Судья приговорил участников террористической группы к лишению свободы на сроки от 9 до 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Видео: YouTube/ЦОС ФСБ

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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