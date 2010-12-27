Петербургский суд займется делом мужчины, который похитил более 37 млн рублей

В Петербурге заключили под домашний арест мужчину, который "заработал" свыше 37 миллионов с помощью мошенничества.

В Санкт-Петербурге следователи ГУ МВД России завершили расследование уголовного дела о мошенничестве. Злоумышленник похищал деньги у людей под предлогом инвестиционной деятельности.

Ранее правоохранительные органы задержали 55-летнего мужчину, которого подозревали в мошенничестве. В ходе расследования дела обвинение подтвердилось.

В 2007-2009 годах мужчина работал директором брокерской организации. Злоумышленник оформил от своего имени и отправил шести людям ценные документы, в которых говорилось о безусловном обязательстве. Стоить отметить, что подозреваемый с самого начала не планировал возвращать деньги, которые были им присвоены.

Установлено, что общая сумма причиненного ущерба более 37 миллионов рублей. В настоящее время материалы дела находятся в петербургском суде. Мужчина заключен под домашний арест.