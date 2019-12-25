Студенткам Петербурга перевели по 100 тысяч за беременность в 2025 году

346 будущих мам получили городские выплаты за учебу

Почти три с половиной сотни петербургских студенток, ожидающих пополнения, получили финансовую поддержку из городского бюджета по итогам прошлого года. Единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. оформили девушки, обучающиеся на очных отделениях вузов и ссузов. Данные опубликовала пресс-служба администрации губернатора.

В Смольном уточнили, что средства перечисляются в рамках социально ориентированной политики региона. По словам Александра Беглова, Северная столица традиционно выполняет обязательства перед гражданами, и по результатам 2025 года показатель реализации программ поддержки достиг практически 100 %.

В текущем 2026 году финансирование социальной сферы только вырастет. На эти цели из казны выделено 187 млрд руб., тогда как годом ранее сумма составляла около 170 млрд руб. В планах властей ввести дополнительную меру помощи для молодых семей: при рождении ребенка студенты смогут рассчитывать уже на 200 тыс. руб. единовременно.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге врач объяснила, как обнаруживается преддиабет.

Фото: pxhere