Студентка из Петербурга нарисовала клип для американского рэпера Ice Cub

Художник-аниматор из Петербурга нарисовала клип для американского рэпера Ice Cube, сообщил телеканал 78.

Остросюжетный комикс в стиле мультиков 80-х рассказывает историю мультяшного героя рэпера Ice Cub, которому становится плохо в самолете и только речитатив приводит его в себя. Отмечается, что буквально три месяца назад клип представлял собой лишь набор эскизов и референсов, смутных пожеланий Ice Cub. Позже к работе подключились петербургская студентка София Павлышко и ещё несколько таких же фрилансеров из разных городов России.

Профессиональные мультипликаторы уверены, что работа получилась отличной. Видео уже набрало десятки тысяч просмотров. Сейчас команда объединилась и работает над следующим проектом, уже для другой звезды рэпа.

Фото: скриншот клипа Ice Cube - Can You Dig It? / YouTube