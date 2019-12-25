Стрельба в Стрельне привела к уголовному делу о хулиганстве

Пострадавших нет.

Полицейским в Петродворцовом районе стало известно о стрельбе в поселке Стрельна. На следующее утро выяснилось, что накануне вечером, 1 мая, в яхт-клубе в поселке Стрельна мужчина в состоянии алкогольного опьянения стрелял из ружья в воздух.

"По горячим следам" по подозрению в совершении преступления задержан 42-летний безработный гражданин, который из своего гладкоствольного ружья выстрелил два раза вверх. В результате стрельбы пострадавших нет.

Стрелка доставили в отдел полиции, в отношении него составили административный протокол. Всего у задержанного в собственности 4 нарезных ружья и 3 гладкоствольных ружья – с документами проблем нет.

Возбуждено уголовное дело по 213 статье УК РФ (хулиганство), отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Piter.tv