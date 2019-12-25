Страховой Дом ВСК подарил автомобиль жительнице Санкт-Петербурга

Петербурженке Татьяне Шимановской автомобиль марки Haval Jolion от компании ВСК достался за победу в конкурсе страховых агентов.

Страховой Дом ВСК подарил автомобиль жительнице Северной столицы Татьяне Шимановской за победу в конкурсе страховых агентов. Татьяна Шимановская работает в этой сфере с 2002 года. Также с 2011 года она представляет партнера, работающего со Страховым Домом ВСК. В прошлом году она, как и многие другие страховые агенты ВСК приняла, участие в конкурсе "Звезда удачи". Этот конкурс компания проводила среди своих страховых агентов с 1 апреля по 31 декабря 2024 года. По его условиям за достижение определенных показателей продаж страховых продуктов агент получал "билет", который давал шанс получить главный приз. Чем больше билетов, тем больше шансов на победу. В финале участвовали 3 тысячи билетов от агентов из разных регионов.

Татьяна с командой набрала наибольшее количество билетов – 15 (такой лимит был по конкурсу), один из них принес ей победу. Тем не менее, она считает эту победу общей для всей команды.

Этот конкурс стал настоящим открытием прошлого года. Мы все были сфокусированы и на победе, и на том, чтобы сделать свою работу качественно. Мы искренне верили. Именно это и привело нас к такому результату. Я благодарна моим коллегам за их участие и поддержку. Татьяна Шимановская, страховой агент

Татьяна отметила, что пока не определились, как и кто будет использовать автомобиль.

Брендированный автомобиль сейчас стоит у офиса и привлекает к нам клиентов, – резюмировала победительница

Автомобиль Татьяна, как и другие победители конкурса, получала в Москве в торжественной обстановке. В придачу к автомобилю компания подарила комплект летней резины (сейчас она "обута" в зимние шины). Кроме того, ВСК обеспечил всех победителей полисами ОСАГО и предложением оформить полис КАСКО на спецусловиях.

За победу в конкурсе сразу шесть страховых агентов и один франшизер (агент, работающий непосредственно под брендом ВСК) из разных уголков страны получили от компании автомобили Haval Jolion. Кроме Татьяны, на новых автомобилях с логотипом страховой компании будут ездить агенты из Ростова-на-Дону, Тюмени, Москвы, Волгограда и Ярославля.

Для ВСК агентский канал – стратегический приоритет. Сейчас наша агентская сеть насчитывает порядка 20 тысяч агентов по всей стране. Для нас принципиально выстраивать долгосрочные отношения с агентами, поэтому мы вкладываем много ресурсов в то, чтобы им было комфортно работать с ВСК. И конкурсы являются одним из мотивационных инструментов. Только в прошлом году в филиалах провели более 70 конкурсов, однако самым масштабным, несомненно, стала "Звезда удачи". Мы и далее планируем продолжать активно действовать в этом направлении. Анатолий Краснов, руководитель центра по организации офисных и агентских продаж ВСК

Фото: Страховой Дом ВСК