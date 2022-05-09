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Станцию "Площадь Александра Невского" закрыли на вход

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Вестибюли откроют в 15:30.

Праздничные мероприятия изменили работу метрополитена Петербурга. На данный момент на вход закрыты оба вестибюля станции "Площадь Александра Невского", сообщили в пресс-службе городской подземки.

Участники акции "Бессмертный полк" собрались на площади Александра Невского. Колонна стартует в 15:00. Она пройдет по Невскому проспекту до Дворцовой площади".

Ранее, в 14:30, по Невскому проспекту поехали ретроавтомобили с ветеранами и другими участниками Великой Отечественной войны.

Также известно о закрытии "Маяковской" на вход и выход. Открытие ожидается в 15:30. 

Видео: администрация Центрального района

Теги: бессмертный полк, день победы, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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