Станцию "Достоевская" и переход закрыли из-за бесхозного предмета

Метро "Достоевская" и переход на смежную станцию закрыли на вход и выход.

Пресс-служба метрополитена сообщает, что станцию "Достоевская" закрыли на вход и выход. также для пассажиров недоступен переход на "Владимирскую". Людей начали эвакуировать в 13.33. Уточняется, что причина в бесхозном предмете.

Сколько продлится проверка пока не известно. Поезда проезжают станцию без остановок. Пассажиры дожидаются открытия на соседних станциях и около входа.

Сегодня утром были проблемы на красной ветке метрополитена. Правда, немного другого характера. Ранее Piter.tv сообщал, что со станции метро "Граждански проспект" красный поезд не может уехать уже 10 минут.