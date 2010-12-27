Станция метро "Проспект Маршала Жукова" появится на бумажных планах Петербурга

Чиновники определяют территорию для строительства продолжения линии метро.

Представители Комитета по градостроительству и архитектуре рассказали о начале подготовке документов проекта станции метро "Проспект Маршала Жукова". Сейчас чиновники занимаются планированием территории для создания объекта. Предполагается, что таким образом будет увеличена "красная" ветка петербургской подземки. Ближайшей платформой к новой станции станет "Проспект Ветеранов".

Готовность проекта будет изучена к 30 августа 2019 года. В настоящее время местные жители, активисты и градозащитники могут подавать предложения по поводу сроков, подготовке, а также содержанию объекта.

Фото: Piter.tv