Бабченко подтвердил, что уехал из Украины

Журналист уехал из России зимой 2017 года.

Журналист Аркадий Бабченко подтвердил информацию о том, что он покинул Украину. Ранее об этом рассказал его коллега Евгений Киселев.

В своем Facebook он написал, что запустил процесс "я сваливаю". К нему он начала готовится еще полгода назад после президентских выборов. Он признался, что уехал из-за несогласия с действиями новой власти страны.

Ранее Евгений Киселёв в свей передаче "Кисельные берега" сообщил, что Бабченко, вероятнее всего, бежал в Эстонию или Финляндию.

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