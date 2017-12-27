Стало известно какие станции метрополитена не будут работать в рождественскую ночь

На ночь закроют 10 вестибюлей.

Во время празднований в ночь с 6 на 7 января метро Санкт-Петербурга будет работать без перерыва.

Несмотря на это, на сайте подземки опубликовали список вестибюлей, которые закроют на ночной перерыв. Среди них оказались: вестибюль 1 "Проспекта Ветеранов", вестибюль 2 "Ленинского проспекта", вестибюль 2 "Площади Ленина", вестибюль 1 "Девяткино", вестибюль 1 "Московской", вестибюль 2 "Невского проспекта", а также вестибюли станций "Технологический институт 1", "Площадь Александра Невского 2", "Достоевская" и "Спасская".

Также отмечается, что с двух часов ночи до 4:30 утра 7 января проезд будет осуществляться по жетонам и проездным билетам. Реализацию проездных билетов на основе БСК и активацию интернет-платежей в это время приостановят.