В Петербурге мужчина скончался от отравления химическим веществом на работе

В Петербурге рабочие отравились химическим веществом в ходе уборки.

В Ленинградской области в Шушарах вечером 10 января 2017 года трое рабочих 1991, 1987 и 1985 годов рождения серьезно отравились. В пресс-службе петербургского Следственного комитета рассказали, что пострадавшие чистили резервуары от химических жидкостей.

В настоящее время выявлено, что что мужчины открыли емкость, а потом чего один из них в защитной маске забрался внутрь и стал очищать сгустки вещества. После чего мужчина плохо себя почувствовал, а затем потерял сознание. Напарник хотел предложить пострадавшему свою помощь, однако вскоре потерял сознание. Мужчин спас третий рабочий, который также отравился. Один из пострадавших скончался на месте, двое были госпитализированы.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка , а также назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить обстоятельства и причины смерти рабочего.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ".