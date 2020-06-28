Стала известна цена PlayStation 5 и всех аксессуаров приставки

Сама приставка будет стоит около 500 евро.

Новая PlayStation 5 в полной комплектации обойдется почти в 1000 евро (почти 80 тысяч рублей). Об этом сообщат интернет-издание о компьютерной технике iXBT.com.

Согласно неофицаильным данным сама приставка будет стоит 500 евро. Версия без оптического привода обойдется на 100 евро дешевле. Обе версии в качестве хранилища будут иметь твердотельный накопитель объемом 825 ГБ.

Один геймпад DualSense будет стоит 60 евро, станция для зарядки игровых контроллеров — 30 евро, web-камера — 60 евро. Дороже всего обойдутся беспроводные наушники Pulse 3D — 180 евро. Помимо этого в число аксессуаров входит пульт дистанционного управления за 30 евро и подставка для вертикальной установки консоли за 20 евро.

Видео: Youtube / IGN