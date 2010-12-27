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Стальные рельсы в петербургском метро заменят инновационными биметаллическими технологиями
Сегодня, 13:07
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lesjasap
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Стальные рельсы в петербургском метро заменят инновационными биметаллическими технологиями

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Петербургская подземка начнет тестирование новых технологических решений.

Петербургское метро тестирует разработку, которая станет альтернативным решением и, возможно, заменит стальные контактные рельсы. 
 
Новая биметаллическая конструкция была продемонстрирована в рамках Третьего Международного инновационного форума пассажирского транспорта. Рельсы изготавливает компания REHAU. Создатели заявляют, что их проект позволит городу сэкономить электроэнергию, обезопасить эксплуатацию объекта. Максимальный срок службы биметаллических рельсов составит до 60 лет. 
 
В ближайшем времени планируется тестовая установка новой технологии на 150-метровой линии на одной из станций в петербургском метрополитене. 
Теги: биметаллические рельсы , метро , петербургский метрополитен , подземка
Категории: Новости СПб

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