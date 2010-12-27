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Стадион на Крестовском эвакуируют из-за звонка о минировании
Сегодня, 12:33
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Shdaria
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Стадион на Крестовском эвакуируют из-за звонка о минировании

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В Петербурге эвакуировали стадион на Крестоввском из-за угрозы о заложенной бомбе.

Сотрудникам стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове пришлось оставить рабочие места из-за анонимного звонка о минировании. Подрядчики арены не завершили работу с документами. 

Известно, что 6 декабря около 11.00 всех рабочих и находившихся внутри спортивного объекте представителей бизнеса, Смольного, а также оргкомитета ЧМ-2018 попросили покинуть помещение. Причиной стал звонок злоумышленника, который сообщил о заложенной на стадионе бомбе.

В настоящее время взрывотехники  проверяют объект.

Фото: "ВК" - История "Зенита"

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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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