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Стадион "Турбостроитель" передали школе "Зенита"

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Накануне в Северной столице прошла церемония передачи стадиона "Турбостроитель" детско-юношеской школе ФК "Зенит".

Как сообщает издание "Санкт-Петербург.ру", в Северной столице прошла церемония передачи стадиона "Турбостроитель", расположенного на проспекте Металлистов, детско-юношеской школе "Зенита".

Участниками церемонии выступили президент Федерации футбола Петербурга Анатолий Турчак и Александр Кержаков, который в юные годы тренировался на "Турбостроителе".

На церемонию прибыл и Георгий Полтавченко. Он назвал символичным тот факт, что день церемонии совпал с днем Святого Благоверного князя Александра Невского.

Теги: зенит , новости петербурга , новости спб , стадион турбостроитель
Категории: Новости СПб

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