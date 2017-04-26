Спой и проверь музыкальную интуицию звёзд: телеканал ТНТ приглашает на кастинг юбилейного сезона шоу "Музыкальная интуиция"

Вы можете быть профессиональным певцом или "лжецом", который уверяет, что он умеет петь, но не обладает ни слухом, ни голосом. Главное: быть ярким и не бояться сцены.
Кастинги пройдут в офлайн формате!
Москва – ноябрь/декабрь
Санкт-Петербург – 22,23,24 ноября
Минск – 29,30 ноября, 1 декабря
Краснодар – 12,13,14 декабря
Чтобы принять участие в кастинге, нужно снять видео на телефон в горизонтальном формате, используя стандартный микрофон в наушниках. Главное, чтобы вас было хорошо видно и слышно.
Анкету для участия в кастинге юбилейного сезона "Музыкальной интуиции" можно найти на странице кастингов на сайте ТНТ. При этом для певцов и "лжецов" есть две отдельных формы.
"Музыкальная интуиция" с ведущим Азаматом Мусагалиевым - один из самых любимых проектов зрителей ТНТ. В шоу участвуют две команды из звёздных музыкантов и комиков. Их задача определить, кто из десяти незнакомцев великолепно поёт, а кто совсем не умеет это делать. Полагаться можно лишь на своё чутье, то есть на музыкальную интуицию. Для этого у жюри будет 4 раунда: знакомства, силуэты, демозапись и финальный, где капитаны команд смогут спеть дуэтом с выбранными незнакомцами. С девятью вокалистами участники смогут познакомиться сразу, а десятый, джокер, останется сюрпризом до самого финала. Все деньги, заработанные звёздными командами, отправляются в благотворительные фонды.
Пятый юбилейный сезон шоу "Музыкальная интуиция" обещает множество сюрпризов, неожиданных участников и звёздных гостей.
Отправляй свою заявку и стань частью юбилейного сезона шоу "Музыкальная интуиция"!
Фото: ТНТ
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