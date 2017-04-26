Спой и проверь музыкальную интуицию звёзд: телеканал ТНТ приглашает на кастинг юбилейного сезона шоу "Музыкальная интуиция"

Шоу "Музыкальная интуиция" готовится к пятому юбилейному сезону! Уже сейчас в четырех городах России и Беларуси пройдут кастинги, принять участие в которых может любой желающий.

Вы можете быть профессиональным певцом или "лжецом", который уверяет, что он умеет петь, но не обладает ни слухом, ни голосом. Главное: быть ярким и не бояться сцены.

Кастинги пройдут в офлайн формате!

Москва – ноябрь/декабрь

Санкт-Петербург – 22,23,24 ноября

Минск – 29,30 ноября, 1 декабря

Краснодар – 12,13,14 декабря

Чтобы принять участие в кастинге, нужно снять видео на телефон в горизонтальном формате, используя стандартный микрофон в наушниках. Главное, чтобы вас было хорошо видно и слышно.

Анкету для участия в кастинге юбилейного сезона "Музыкальной интуиции" можно найти на странице кастингов на сайте ТНТ. При этом для певцов и "лжецов" есть две отдельных формы.

"Музыкальная интуиция" с ведущим Азаматом Мусагалиевым - один из самых любимых проектов зрителей ТНТ. В шоу участвуют две команды из звёздных музыкантов и комиков. Их задача определить, кто из десяти незнакомцев великолепно поёт, а кто совсем не умеет это делать. Полагаться можно лишь на своё чутье, то есть на музыкальную интуицию. Для этого у жюри будет 4 раунда: знакомства, силуэты, демозапись и финальный, где капитаны команд смогут спеть дуэтом с выбранными незнакомцами. С девятью вокалистами участники смогут познакомиться сразу, а десятый, джокер, останется сюрпризом до самого финала. Все деньги, заработанные звёздными командами, отправляются в благотворительные фонды.

Пятый юбилейный сезон шоу "Музыкальная интуиция" обещает множество сюрпризов, неожиданных участников и звёздных гостей.

Отправляй свою заявку и стань частью юбилейного сезона шоу "Музыкальная интуиция"!

Фото: ТНТ