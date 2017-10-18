Спикер ЗакСа пригрозил "вцепиться" в главного архитектора Петербурга

Вячеслав Макаров, спикер ЗакСа, пообещал не отставать от главного архитектора Петербурга Владимира Григорьева из-за возможной потери уникального градостроительного облика.

На заседании Законодательного собрания в среду, 18 октября, спикер парламента Вячеслав Макаров пригрозил, что не отстанет от главного архитектора города Владимира Григорьева. Председатель городского парламента отметил, что город теряет уникальный градостроительный облик.

Макарову не нравится, что комитет по градостроительству и архитектуре выдает разрешение на строительство, хотя градостроительный совет ранее отклонил эти проекты.

На прошлой неделе спикер ЗакСа и вовсе просил отставки председателя КГА из-за решения об уплотнительной застройки по адресу Ропшинская, 10. Комитет разрешил возведение жилого дома с подземным гаражом и садиком на месте особняка Назимова, хотя администрация района выдавала отрицательную резолюцию. Кроме того, против стройки протестовали и местные жители.