Спектакль "Вишневый сад. Тишина"

В театре на Литейном покажут танцевальную фантазию по мотивам "Вишневого сада".

В театре на Литейном состоится постановка "Вишневый сад. Тишина", поставленная режиссером Андреем Сидельниковым. Спектакль удивит зрителей необычным для Петербурга направлением "site-specific".

Постановщик покажет историю, которая возникла задолго до событий, описываемых Антоном Павловичем Чеховым в одноименном произведении. Одним из ключевых персонажей станет Фирс, а в основе истории - его воспоминания.

Когда: 27 августа в 19:00

Место: Театр на Литейном (Литейный проспект, 51)

Продолжительность: два часа без антракта

Возврастное ограничение: 12+

Билеты: в кассах театра

Фото: Театральная афиша