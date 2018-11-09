Спектакль "Вишневый сад. Тишина"

В театре на Литейном состоится постановка "Вишневый сад. Тишина", поставленная режиссером Андреем Сидельниковым. Спектакль удивит зрителей необычным для Петербурга направлением "site-specific".
Постановщик покажет историю, которая возникла задолго до событий, описываемых Антоном Павловичем Чеховым в одноименном произведении. Одним из ключевых персонажей станет Фирс, а в основе истории - его воспоминания.
Когда: 13 августа в 19:00
Место: Театр на Литейном (Литейный проспект, 51)
Продолжительность: два часа без антракта
Возврастное ограничение: 12+
Билеты: "Яндекс.Афиша"
Фото: Театральная афиша
Обсуждение ( 0 )