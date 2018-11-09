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Спектакль "Вишневый сад. Тишина"
Сегодня, 19:00
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Cherepanov

Спектакль "Вишневый сад. Тишина"

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В театре на Литейном покажут танцевальную фантазию по мотивам "Вишневого сада".

В театре на Литейном состоится постановка "Вишневый сад. Тишина", поставленная режиссером Андреем Сидельниковым. Спектакль удивит зрителей необычным для Петербурга направлением "site-specific". 

Постановщик покажет историю, которая возникла задолго до событий, описываемых Антоном Павловичем Чеховым в одноименном произведении. Одним из ключевых персонажей станет Фирс, а в основе истории - его воспоминания.

Когда: 13 августа в 19:00

Место: Театр на Литейном (Литейный проспект, 51)

Продолжительность: два часа без антракта

Возврастное ограничение: 12+

Билеты: "Яндекс.Афиша"

Фото: Театральная афиша

Теги: спектакль вишневый сад тишина, театр на литейном
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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