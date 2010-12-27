В театре на Васильевском.

В театре на Васильевском покажут спектакль "Вечный муж" по мотиву рассказа Ф. Достоевского. Режиссер В.Луговая.

Сюжет разворачивается вокруг семейной драмы одного уездного чиновника Трусцова, который приезжает в Петербург, чтобы найти любовника своей жены. Мимолетный роман имел место быть 9 лет назад. Удивленный поначалу любовник, все же радушно его принимает у себя. Более того, еще и спешит к мужу своей любовницы с ответным визитом.

Художник-постановщик – Игорь Степанов

Художник по костюмам – Игорь Степанов

Музыкальное оформление – Виктория Луговая

Художник по свету – Кирилл Григорян

Спектакль идет без антракта 1 час 40 минут.