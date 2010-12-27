Постановка по мотивам драмы А.П. Чехова в "Молодежном театре на Фонтанке".

В субботу, 24 августа, в петербургском "Молодежном театре на Фонтанке" покажут спектакль по мотивам чеховской драмы "Три сестры". Режиссер Семен Спивак взял за основу оригинальный текст и поставил спектакль о людях, жизнь которых незаметно рушится.

Спектакль "Три сестры" балансируют между комедией, гротеском и драмой, оставляя тревожное впечатление о какой-то нелепой, смешной и глубоко трагичной жизни. Сюжет выстроен так, что все зрители без труда смогут прочувствовать и понять каждого героя. Это история о счастье, недостижимом и далеком, о бесплодных мечтах, иллюзиях, в которых проходит вся жизнь, о будущем, которое так никогда и не наступает.

Когда: 24 августа в 18:00

Место: Молодежный театр на Фонтанке (наб. реки Фонтанки, 114)

Продолжительность: 4 часа 20 минут, 2 антракта

Возрастное ограничение: 16+

Билеты: в кассах театра

Фото: mtfontanka.spb.ru