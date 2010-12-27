Спектакль "Три сестры"

Возрастное ограничение: 16+.

Наверное, текст Антона Чехова никогда не звучал так современно и понятно, как это происходит в спектакле Юрия Бутусова "Три сестры". Начинается представление с абсолютно нейтрального произнесения тысячи раз звучавших фраз. Постепенно голоса артистов начинают меняться и наполняться интонациями и чувствами. В какой-то момент герои переходят на крик о непрожитом и недостижимом, об ушедшем и не случившемся.

Продолжительность: 4 часа 40 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru