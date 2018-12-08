Спектакль "Три сестры"

Возрастное ограничение: 16+.

Наверное, никогда еще текст Антона Чехова не звучал так современно и так понятно современным людям, как это происходит в спектакле Юрия Бутусова "Три сестры". При этом начинается представление с абсолютно нейтрального произнесения тысячи раз звучавших на театральных подмостках реплик. Однако голоса актеров постепенно меняются, наполняются интонациями и чувствами. В какой-то момент герои переходят на крик. Это крик о непрожитом и недостижимом, об ушедшем и неслучившемся.

Когда: 10 февраля в 18:00.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru