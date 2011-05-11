Спектакль "Танцуй со мной"

Спектакль покажут 7 августа во Дворце культуры имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Зрителям представят историю из жизни Мужчины и Женщины. При этом действие может происходить где угодно, когда угодно и в какой угодно стране, а время действия одно – современность.

Героиня записалась в танцевальный клуб, Он пришел туда же. Их поставили в пару, и Она даже понравилась Ему. Однако Он исчезает без объяснений, и вот Она стоит у Его квартиры и требовательно звонит. Откроет ли дверь персонаж?

Пьеса полна ожидания, лукавства, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия.

Фото: teatrdom.spb.ru