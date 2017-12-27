Семен Спивак: в каждом из нас живет "чудик"

На Малой сцене Молодежного театра на Фонтанке состоялась премьера "Обыкновенных чудиков" по версии Семена Спивака и начинающих артистов.

В конце января в "Молодежном театре на Фонтанке" состоялись премьерные показы спектакля “Обыкновенные чудики” по рассказам Василия Шукшина. Постановка создана режиссером Семеном Спиваком при участии студентов третьего курса его актерской мастерской.

Молодые ребята впервые попробовали себя на сцене государственного театра. Худрук выбрал в качестве “начальных подмостков" Малую сцену. Хотя актеры признались, что даже на ней играть было непривычно и слегка боязно.

Перед началом действия “спиваки” (там сами называют себя студенты Семена Спивака) сыграли для зрителей небольшое музыкальное попурри из популярных композиций. В трек-лист вошли несколько заезженные, но по-прежнему любимые массами “Районы-кварталы” Зверей и “Останусь” Города-312. Неожиданностью для зрителей стала и не настолько широко известная песня Ундервуда “Гагарин, я вас любила”.

Кульминацией этого музыкального перфоманса стал хит БИ-2 “Полковнику никто не пишет”. Именно с этой мелодии и началось трогательная, серьезная, смешная и одновременно грустная коллаборация артистов и режиссера.

На всех курсах мы репетировали Достоевского. Для того, чтобы играть Достоевского нужно внутри иметь какое-то железо или жесть. А нынешний третий курс мастерской более мягкий, душевный. В прошлом курсе были дети девяностых годов. А с этим мы долго не думали: Шукшин нам ближе. Это была идея студентов. Семен Спивак

Нашей съемочной группе повезло присутствовать на генеральном прогоне спектакля. Даже в это время зал был полностью заполнен зрителями. сам мастер восседал на неприметном черном стуле на последнем ряду и с внимательностью наблюдал за происходящим на сцене. На столике перед Семеном Яковлевичем красовалась фарфоровая кружка черного чая с лимоном и пепельница. От напряжения и переживаний за молодых артистов, режиссер не переставая закуривал.

На протяжении всей постановки Семен Яковлевич глазами и жестами пытался передать свое одобрение играющим студентам. Зрители то смеялись, то плакали над жизненными ситуациями, в которые попадали персонажи Шукшина. А под конец "Обыкновенных чудиков" артисты удостоились от мастера поднятого большого пальца вверх.

Кто такой чудик? Ведь это он для других такой. Для себя же он замечательный парень или девушка. Знаете, Окуджава, как-то говорил: “На каждого умного по дураку…Я думаю, что так же и осталось сейчас. В зале был очень сильный отклик. Думаю, что зритель видит себя. Семен Спивак

В конце хочется добавить, что каждый из так называемых “студенческих” спектаклей Спивака с успехом идет на сцене Молодежного театра на Фонтанке. Билеты на “Крики из Одессы”, “Жестокие игры”, Идиот.2012” и “Метро” по-прежнему расходятся как горячие пирожки. У "Обыкновенных чудиков" есть все для того, чтобы войти в постоянный репертуар "Молодежного театра на Фонтанке". .