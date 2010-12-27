Спектакль "Смерть коммивояжера"

Театре имени Ленсовета покажут бытовую трагедию по пьесе Артура Миллера.

Произведение было удостоено нескольких престижных премий. Одна из них является Пулитцеровская. Эта трагическая история о крушении "Американской мечты" в нашем жестоком мире.

Эта история о Вилли Ломане, который погряз в кредитах, получает мало, да и вообще в жизни преследуют одни неудачи. Чтобы хоть как-то держаться на плаву, он пытается продавать своим собственным сыновьям ценности сомнительного происхождения и даже подтрунивает их к воровству. Старший сын вернется домой, после ссоры с отцом, спустя много лет и застанет его на грани самоубийства.

Спектакль глубоко психологичен, с замечательными актёрскими работами, он предназначен тем, кто ценит серьёзный разговор о непростой жизни, об отношениях отцов и детей, о семейных ценностях.

Продолжительность 3 ч 20 мин.