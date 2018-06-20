Спектакль Валерия Фокина.

На сцене Александрийского театра пройдет спектакль "Швейк. Возвращение" Валерия Фокина. Премьера постановки состоялась 26 января 2018 года.

"Швейк.Возвращение" - это переосмысление на современный лад сатирического романа Ярослава Гашека "Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны".

Зрителям расскажут историю о маленьком человеке, который пытается жить в круговороте событий Первой мировой войны.

В роли Швейка – Степан Балакшин. В спектакле также играют: народные артисты России Игорь Волков и Пётр Семак, заслуженная артистка Елена Немзер, артисты Андрей Матюков, Дмитрий Бутеев, Сергей Еликов и другие.

Спектакль идет 2 часа без антракта.