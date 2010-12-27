Спектакль "Росмерсхольм" в постановке Венгерского театра Клужа

Дом, который построил (и разрушил) режиссер-провокатор Андрий Жолдак.

В Европе постановки Андрия Жолдака давно считаются классикой современного театра. В России же не все понимают его задумки, и потом долгое время спорят о том, что же хотел донести режиссер. В постановке по пьесе Генрика Ибсена "Росмерсхольм" Андрий Жолдак как всегда концентрируется не на поступках и действиях героев, а на том, что стало причиной этих поступков.

Место: Александринский театр (Новая сцена), наб. реки Фонтанки, д. 49А

Цена: 2500 рублей

Возрастное ограничение: 16+