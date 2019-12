Возрастное ограничение: 18+.

На Большой сцене БДТ покажут спектакль "Пьяные" по пьесе Ивана Вырыпаева. Эпиграф к пьесе (стихи Омара Хайама) за кадром читает Алексей Фалилеев.

Спектакль-лауреат Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска" в номинации "Лучшая работа режиссера" и Специальной Премии Жюри Фестиваля за актёрский ансамбль.

На сцене звучит музыка: Amy Winehouse, "Back to Black"; Frank Sinatra, "Strangers in the night"; Tito&Tarantula, "After Dark"; Manish Vyas, "Tumi Bhaja Re Mana" ("Мантра Любви и Нежности, уравнивающая неравное"), а также используется видеофрагмент фильма "Мистерия" ("Gumnaamм, 1965).

