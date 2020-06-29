  1. Главная
Спектакль "Папа"
Сегодня, 19:00
Спектакль покажут 20 августа во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету спектакля главному герою Андрэ 80 лет, когда-то он был танцовщиком, а сейчас живет в Париже с дочерью Анной и ее мужем Антуаном. Или Андрэ работал инженером, чья дочь живет в Лондоне с новым бойфрендом Пьером? В постановке много странностей. В целом Андрэ знает, что он все еще сильный человек. 

Зрителям представят реалистичную семейную историю, которая будет держать в эмоциональном напряжении. Об отце и о дочери расскажут Сергей Маковецкий и Мария Рыщенкова. 

Фото: pxhere 

