Спектакль "Папа"

Спектакль покажут 20 августа во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету спектакля главному герою Андрэ 80 лет, когда-то он был танцовщиком, а сейчас живет в Париже с дочерью Анной и ее мужем Антуаном. Или Андрэ работал инженером, чья дочь живет в Лондоне с новым бойфрендом Пьером? В постановке много странностей. В целом Андрэ знает, что он все еще сильный человек.

Зрителям представят реалистичную семейную историю, которая будет держать в эмоциональном напряжении. Об отце и о дочери расскажут Сергей Маковецкий и Мария Рыщенкова.

Фото: pxhere