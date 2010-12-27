Спектакль "Мамаша кураж"

В Александринском театре сыграют спектакль по пьесе Бертольта Брехта с элегантным названием "Мамаша Кураж и её дети".

Мамаша Кураж и ее дети" - третья постановка греческого режиссера Теодороса Терзопулоса для Александринского театра. Вас ждет захватывающий спектакль по пьесе Бертольта Брехта с утонченным названием "Мамаша Кураж и ее дети".

Обращение Терзопулоса к Брехту неслучайно. В начале своей карьеры режиссер стажировался в "Берлинер ансамбле", труппе, основанной знаменитым драматургом. Наставником греческого стажера был Хайнер Мюллер - ученик и последователь Брехта, один из наиболее значимых мастеров немецкого театра.

Продолжительность постановки: 2 часа. Идет с одни антрактом.