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Спектакль "Мамаша кураж"
Сегодня, 19:00
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lesjasap

Спектакль "Мамаша кураж"

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названием "Мамаша Кураж и её дети".

Мамаша Кураж и ее дети" - третья постановка греческого режиссера Теодороса Терзопулоса для Александринского театра. Вас ждет захватывающий спектакль по пьесе Бертольта Брехта с утонченным названием "Мамаша Кураж и ее дети". 

Обращение Терзопулоса к Брехту неслучайно. В начале своей карьеры режиссер стажировался в "Берлинер ансамбле", труппе, основанной знаменитым драматургом. Наставником греческого стажера был Хайнер Мюллер - ученик и последователь Брехта, один из наиболее значимых мастеров немецкого театра.

Продолжительность постановки: 2 часа. Идет с одни антрактом.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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