Спектакль "Любовь. Нью-Йорк. И Вуди Аллен"

В театре имени Акимова ставят комедию о семейных проблемах.

На сцене Театра Комедии имени Акимова пройдет спектакль по пьесе Вуди Аллена. Главные герои позволяют себе употреблять алкоголь запрещенные вещества, решать конфликты насильственными способами и даже задумываются о собственном исходе. Режиссер постарался создать постановку таким образом, чтобы она напоминала зрителям сеанс у психотерапевта. Несмотря на это, произведение представляет собой не семейную драму, а комедию.

В основе сюжета - жизнь двух немолодых супружеских пар.

Продолжительность постановки: 1 час 40 минут. Идет без антракта.