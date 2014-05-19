Спектакль "Кроткая"

Спектакль покажут 16 марта в Молодежном театре на Фонтанке. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Эта постановка была принята в мировом турне артиста Евгения Стычкина – в США, Испании, Вене и Сербии. С каждым годом гастрольная география проекта пополняется новыми странами и городами.

Вот что говорит о спектакле сам автор: "Это разговор с самим собой, в первую очередь. Попытка найти ответы. Здесь нет ни одного слова, которое я бы произносил просто так. Мы не очень умеем любить и часто совсем не умеем говорить о любви. "Кроткая" – спектакль о том, как стоит искать любовь и, если нашел, хранить ее как зеницу ока. И это – самое главное в жизни!".

Фото: pxhere