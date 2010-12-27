В театре "Мастерская" п/р Г.Козлова покажут спектакль "Фандо и Лис". Перевод с испанского Мануэль Вега Матеос и Константин Мищенко.
В сюжете постановки история юноши Фандо, который катит на тележке свою возлюбленную Лис, у которой парализованы ноги. Они находятся в поиске мистического города Тар.
Режиссёр-постановщик – Рикардо Марин
Художник-постановщик – Ольга Балашова
Художник по свету – Александр Рязанцев
Звукорежиссёр – Андрей Юрьев
Гран-при XVIII Международного фестиваля "Истрополитана" (Братислава, Словакия).
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