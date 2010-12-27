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Спектакль "Фандо и Лис"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Спектакль "Фандо и Лис"

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Для зрителей от 16 лет.

В театре "Мастерская" п/р Г.Козлова покажут спектакль "Фандо и Лис".  Перевод с испанского Мануэль Вега Матеос и Константин Мищенко.

В сюжете постановки история юноши Фандо, который катит на тележке свою возлюбленную Лис, у которой парализованы ноги. Они находятся в поиске мистического города Тар.

Режиссёр-постановщик – Рикардо Марин
Художник-постановщик – Ольга Балашова
Художник по свету – Александр Рязанцев
Звукорежиссёр – Андрей Юрьев

Гран-при XVIII Международного фестиваля "Истрополитана" (Братислава, Словакия).

 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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