Для зрителей от 16 лет.

В театре "Мастерская" п/р Г.Козлова покажут спектакль "Фандо и Лис". Перевод с испанского Мануэль Вега Матеос и Константин Мищенко.

В сюжете постановки история юноши Фандо, который катит на тележке свою возлюбленную Лис, у которой парализованы ноги. Они находятся в поиске мистического города Тар.

Режиссёр-постановщик – Рикардо Марин

Художник-постановщик – Ольга Балашова

Художник по свету – Александр Рязанцев

Звукорежиссёр – Андрей Юрьев

Гран-при XVIII Международного фестиваля "Истрополитана" (Братислава, Словакия).