Спектакль "Джекилл и Хайд"

В Петербурге представят бродвейский мюзикл по повести Стивенсона.

На сцене Театра музыкальной комедии представят мюзикл, созданный в конце 1980-х годов композитором Фрэнком Уайлдхорном. Повесть Стивенсона относится к жанру научной фантастики. Книга увидела свет в 1886 году и с этого момента по ней сняли более 60 экранизаций.

В центре сюжета борьба темной и светлой стороной человеческой натуры. Один человек вместил в себя и доктора Джекила со всеми его положительными качествами, и безжалостного убийцу мистера Хайда.

В Северной столице мюзикл представят постановщики из Венгрии. В актерском составе есть обладатели премии "Золотая маска".

Адрес: Театр музыкальной комедии, ул. Итальянская, д. 13

Стоимость билетов: от 1500 до 3000 руб.