Специалисты из Соснового Бора стали лауреатами Всероссийского конкурса "Инженер года-2018"

Специалисты из Ленинградской области признаны победителями первого тура соревнования среди 70 тысяч участников из 58 регионов России.

Три специалиста из Соснового Бора стали лауреатами Всероссийского конкурса "Инженер года-2018". Об этом сообщает пресс-служба Ленобласти.

Молодые инженеры из ФГУП "Научно-исследовательский институт им. А.П. Александрова" Павел Анфилофьев и Александр Нечаев признаны победителями первого тура в номинации "Системы и технологии обеспечения безопасности производства". Дмитрий Галин, чей стаж в профессии более 20 лет, одержал аналогичную победу в номинации "Атомная энергетика".

Специалисты из Ленинградской области признаны победителями первого тура соревнования среди 70 тысяч участников из 58 регионов России.

Ваша победа свидетельствует о серьезном научно-техническом потенциале Ленинградской области. Вы — инженерная элита не только нашего региона, но и всей России. отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, вручая победителям благодарственные письма губернатора

Источник: пресс-служба Ленобласти